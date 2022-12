Krzysztof Rutkowski komentuje sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek: "ABSURDEM jest mówienie w tej chwili, że nastąpił przełom"

Iza 24 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Policja nie pawla tylko siebie powinna aresztowac za zacieranie sladow bo zanim sie ruszyli wszystkie slady byly juz zararte, to mama uwony chodzila i grzebala po smietnikach na drodze przejscia iwony a im nawet sie monitoringu nie chcialo zabezpieczyc i gdyby nie rutkowski to i tego by w tej sprawie nie bylo bo tasmy z kamer by sie automatem nadpisaly. Pawel stal sie kozkem ofiarnym ktora panowi policjanci teraz robia przed Ziobrem. Zamiast aresztowac babcie klozetowa i pana sprzedajacego balony moze zlapcie prawdziwego morderce... jeszcze turystow zamknijcie ktorzy tamtedy chodzili na pewno tez ma ktos trawe w domu albo orzejechsl na czerwonym swietle. Rutkowski ma racje. Pawel jakby faktycznie cis wiedzial juz dawno by zwial z tego kraju wlasnie dlatego zacieral slady zeby nie byc oskarzonym bo chronil siebie a nie dlatego ze kogos zamordowal, od pierwszego dnia sie do niego wszyscy przywalili no bo skoro byl na imprezie to on... takie wlasnie dowody sa przeciwko niemu. Teraz to juz trudno nawet mu sie dziwic ze zacieral slady, widocznie Komenda nic policji nie nauczyl