Matka sześciorga dzieci Pola Wiśniewska świętuje swój dzień: "Uwielbiam być ich mamą" (FOTO)

Ja tam nie jaram się świętem matki, jestem mamą dwóch synów, moja mama już nie żyje, za jej życia zawsze składałam jej życzenia i kupowałam jakieś kwiatki a mój brat raczej ograniczał się do telefonu, jeśli pamiętał, i nie zauważyłam, żeby to sprawiało jej jakaś przykrość. Ja też nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu, gdy moje dzieci nie świętują dnia matki. Mam mądre, zdrowe dzieci, starszy już pracuje i jest zadowolony z pracy, młodszy dobrze się uczy i dorasta do bycia facetem. Jestem matką na co dzień, ojciec się nie sprawdził w roli ojca i poszedł w sina dal spełniać się w pracy, więc byłam i ojcem i matką a w zasadzie to jest tak, że starszy brat jest trochę ojcem dla mlodszego brata. Ale nie narzekam, nie jest źle :)