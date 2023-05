Pola Wiśniewska publikuje PIERWSZE ZDJĘCIE Noël Cloé! (FOTO)

Szok 39 min. temu zgłoś do moderacji 90 4 Odpowiedz

Nigdzie, ale to nigdzie Cloé nie jest męskim imieniem. Zrobili chłopcu krzywdę, bo o ile Maria jako drugie imię jest od wieków akceptowane dla chłopców, to każde inne żeńskie imię jest robieniem krzywdy. To jak dać chłopcu na drugie Agnieszka. Chyba że już teraz zdecydowali ze chłopiec jest niebinarny