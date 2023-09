Matka Tomasza Komendy gorzko o relacji z synem: "Nie mam już nadziei. To koniec"

Kulka 11 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Niewdzięczny jest. Jak siedział to matka ostatnie pieniądze oddawała żeby go odwiedzić i coś mu przywieźć. Teraz jak jest wolny i to on powinien jej pomóc i się nią zająć to się wypiął. Jak jej zbraknie a sam zostanie bez kasy będzie gorzko żałował. Ludzie nie doceniają rodziców za życia a później zostają tylko wyrzuty sumienia.