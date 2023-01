Matka "zainspirowała" 17-letnią córkę do pozowania nago! "Woli, żebym poszła do "Love Island", niż była prawniczką"

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Jestem studentka prawa i moim zdaniem rada jej matki wcale nie jest głupia🤷🏼‍♀️ Do love Island może iść każdy, zarobić dużo pieniędzy, dostać swoje medialne 5 minut a żeby zarabiać sensowne pieniądze po prawie to trzeba zdać aplikacje (a nieważne czy mówimy o byciu adwokatem, sędzią czy prokuratorem to nie jest to łatwa sprawa). Jeśli ktoś nie ma pasji do zawodu to zamiast marnować 5 lat na trudne studia (bo prawo jest wymagającym kierunkiem moim zdaniem) to lepiej żeby poszedł do love Island. W przypadku prawa albo to czujesz, jesteś świetna, kodeksy Cię męczą i odpowiada taka specyfika pracy albo nawet tych studiów nie kończysz/kończysz studia nie robisz aplikacji i pracujesz w urzędzie/udaje Ci się przejść aplikacje i jesteś fatalnym prawnikiem, który meczy się w zawodzie przy okazji krzywdząc klientów