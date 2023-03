Matka zamordowanego Eryka wspomina ostatnie chwile syna. Ma żal, że nikt nie zareagował: "Są tak samo winni..."

Ula 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

W jednej ze szkół cklopak hejtował dziewczynki nikt nie zwracał na to uwagi potem zaczął hejtowac nauczycieli i chłopców z orzeczeniami gdy rodzice tych dzieci wraz z nauczycielami chcieli go wyrzucić że szkoły rodzice chłopców z którymi się świetnie bawił stanęli za nim murem udało się go usunąć ze szkoły ale dla mnie to był szok wcześniej nie było przyzwolenia na przemoc na pyt dlaczego rodzice chłopców nie widza problemu argument był taki to naturalny lider chłopcy się świetnie bawią on będzie kiedyś rządził cjs w tym jest ludzie patrzą na moralność rządzących i zachowują się tak jak im na to pozwala zezwerzecenie znieczulica brak autorytetów bezwzględność cwaniactwo klamstwo złodziejstwo jest promowane i to działa na mlodziez