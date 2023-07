Matylda Damięcka o INTERWENCJI POLICJI na oddziale ginekologicznym: "Pod 112 dzwonisz, gdy szukasz OB**YGANIA GODNOŚCI"

We wtorek w "Faktach" wyemitowano wstrząsający materiał Renaty Kijowskiej o kobiecie, która została zaszczuta przez policję w trakcie badania ginekologicznego. Do sytuacji doszło prawie trzy miesiące temu, ale dopiero teraz sprawa ujrzała światło dzienne.

Kobieta zgłosiła się do szpitala po tym, jak wzięła tabletkę poronną. Jak sama podkreśla, była to bardzo trudna decyzja, ale miała podejrzenia, że ciąża może zagrażać jej zdrowiu. Po zażyciu tabletki poczuła się źle i powiadomiła o tym swoją lekarkę. Gdy znalazła się w szpitalnym gabinecie ginekologicznym, otoczyły ją funkcjonariuszki policji.

Co chwilę pojawiały się pytania, gdzie ma telefon, gdzie ma laptop... Utworzyli kordon dookoła tej pacjentki , utrudniało nam to pracę, a oni nie byli w stanie konkretnie podać, dlaczego ta pacjentka jest przez nich zatrzymywana - słyszymy.

Policjanci zabrali laptop pani Joanny. Gdy lekarz próbował go odzyskać, usłyszał, że ma się nie wtrącać. "Pouczono" go też, że jeśli wezwie policję, to popełni wykroczenie, bo będzie to "bezpodstawne wezwanie". Lekarzy wylegitymowano, a pacjentkę przewieziono w eskorcie policji do innego szpitala z oddziałem ginekologicznym. Tam czekał na nią kolejny patrol i zmuszono ją do oddania telefonu.