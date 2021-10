Wstrząśnięta Magda Mołek komentuje śmierć ciężarnej kobiety: "DOŚĆ TORTUROWANIA POLEK"

True 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 9 Odpowiedz

Sorry, ale pachnie mi sciema. Bliska mi osoba trafiła do szpitala z peknieta owodnia. Diagnoza: bezwodzie. Od razu jej proponowali zabieg przerwania ciazy. Baaa. Nie chcieli trzymać w szpitalu. Ale prawnikiem wymusiła na nich ze ja zatrzymali. Finalnie, leżała tam 2 miesiące, ale co jakiś czas wracał temat, chociaż nie naciskali, bo takie dziecko ma okolo 5 procent szans na przeżycie. Bo wody płodowym sa konieczne do rozwoju pluc. Niestety nie skończyło sie happy endem, ale to byla decyzja mamy chociaż wielokrotnie musiała słuchać, ze przedłużanie tego stanu rzeczy nie na sensu.