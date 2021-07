Magda Mołek pozuje BEZ MAKIJAŻU i duma: "A gdyby tak rzucić wszystko i wyprowadzić się na wieś?" (FOTO)

Magda Mołek zaliczyła w ostatnich miesiącach sporą rewolucję życiową. Dziennikarka po 15 latach w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN" postanowiła odejść ze stacji i znalazła dla siebie miejsce w internecie. Od tego czasu spełnia się jako gospodyni własnego formatu "W moim stylu" oraz, co dało się zauważyć, już nie boi się kontrowersyjnych tematów.

Wygląda jednak na to, że niedawne zmiany wyszły Magdzie Mołek na dobre, a prokobieca postawa szybko zdobyła szerokie grono odbiorców. Co prawda przyniosło jej to też nieco krytyki ze strony osób, które nigdy za nią nie przepadały, ale nie spodziewamy się, aby się tym specjalnie przejmowała.