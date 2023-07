Mąż Bogumiły Wander przekazał smutną wiadomość: "Pieniądze już się skończyły"

Jagienka 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie macie najmniejszego pojęcia jak wygląda opieka nad taką osobą, ja moją babcię musiałam ganiać po klatce schodowej bo w koszuli nocnej w zimę chciała iść po ciastka a kiedy próbowałam delikatnie próbować zdjąć jej palce z poręczy i zaprowadzić do drzwi wejściowych mieszkania krzyczała na całą klatkę że nie chcę i że ją chcę uwięzić w domu. Myłam jej całe 4 litery i podcierałam, karmiłam, gotowałam i zajmowałam się nią kiedy mama była w pracy. Babcia nie chciała się ruszać z mieszkania a ja po miesiącu byłam już tak wykończona psychicznie że nie dawałam rady, tak oddaliśmy ją do ośrodka i uważam że nikt nie ma prawa dyktować co powinno się robić w takiej sytuacji, są ludzie którzy są w stanie zajmować się taką osobą ale to nie jest żaden heroizm a zwykły wybór, bo tym co przeżyłam ja nie potępiam żadnego rozwiązania, nawet moja mama widząc co się dzieje powiedziała mi że jeżeli ja to samo spotka to mam ją oddać do takiego domu.