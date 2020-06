Meghan Markle pisała w "SEKRETNYM DZIENNIKU" o księżnej Kate! "Od początku nie umiały się dogadać"

Choć Meghan Markle i książę Harry już w marcu oficjalnie wystąpili z rodziny królewskiej, brytyjska prasa nadal rozpisuje się o ich poczynaniach. Dziennikarze ekscytowali się m.in. astronomiczną kwotą, jaką para rzekomo płaci za ochronę w swoim nowym miejscu zamieszkania , a także pogłoskami, jakoby Meghan miała za złe rodzinie męża za to, że wspierała księżną Kate w walce z tabloidem.

W kwietniu magazyn In Touch dotarł do "sekretnych zapisków" księżnej z dziennika, który prowadziła w latach 2017-2018. Meghan wyznawała w nich, że "książę Karol to wielki flirciarz", a "milczenie Kate jest straszne". Najnowsze publikacje mają być ponoć poświęcone właśnie księżnej Kate.