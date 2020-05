Księżna Kate ma żal do Meghan? "Jest wściekła z powodu coraz większego obciążenia pracą"

Anastazja 18 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

To zapraszam do pracy dla zwyklych ludzi. Zmiany po 12h przynajmniej, caly czas na stojaco z norma na plecach do wyrobienia i tak dzien w dzien przez 45lat az do emerytury. No i oczywiscie wyplata to najnizsza krajowa + marne nadgodziny. A co tego jeszcze dzieci i dom do ogarniecia. Powodzenia Kate.