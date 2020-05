Książę William opowiada o cieniach ojcostwa: "Uważam, że jest czasem przytłaczające"

ala 17 min. temu zgłoś do moderacji 9 15 Odpowiedz

Zanim zagłosujecie na R.Tzraskiwskiego sprawdźcie co to za człowiek i czy na pewno chcecie żeby ktoś taki był prezydentem PL! Ten kandydat to desperacki krok platformy, wypchnęli go bo już nie mieli kogo a poprzednia kandydatka się nie sprawdziła