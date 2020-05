Rodzina królewska może stracić nawet 18 milionów funtów! "Koronawirus uderza koronę tam, gdzie zaboli najbardziej"

Kryzys wystawił na próbę naszą odporność, umiejętność adaptacji i gotowość na wszystkich płaszczyznach. Ma on również znaczący wpływ na królewski dwór (...) Chociaż Wielka Brytania szczyt zachorowań zdaje się mieć już za sobą, wciąż pozostaje niejasne, kiedy rozwiązania takie jak zachowywanie dystansu nie będą już konieczne - przyznał królewski szambelan.

Królewski dwór zatrudnia ponoć około 500 osób, jednak w aktualnej sytuacji personel ograniczono do minimum. Jak twierdzi informator The Sun, większość królewskich pracowników z pewnością wykaże się lojalnością i będzie pełniła swoje obowiązki nawet za mniejszą stawkę. Nie oznacza to jednak, że nie drżą oni o swoją przyszłość.