Media prześwietliły zarobki Allana Krupy. Ile syn Edyty Górniak dostaje za występ jako DJ? Lepiej usiądźcie...

Ile zarabia Allan Krupa? Media prześwietliły jego zarobki. Lepiej usiądźcie

Podobnie jak Allan Krupa, karierę w roli DJ-a robi także syn innej znanej diwy, Justyny Steczkowskiej. Leon Myszkowski jakiś czas temu został zapytany o to, ile mniej więcej wynosi weekendowa stawka w tym zawodzie. Co prawda nie stwierdził jednoznacznie, że to on zarabia tyle w tej roli, jednak ujawnił, że jest to zazwyczaj w granicach tysiąca złotych.