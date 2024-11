Meghan Fox odsłania nagi ciążowy brzuch w ZMYSŁOWEJ sesji zdjęciowej. Internauci: "Jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie"

Powinno być zakazane używanie tak bzdurnych sformułowań jak "najpiękniejsza kobieta na świecie", bo coś takiego nie istnieje. Najpiękniejsze na świecie są kobiety szczupłe i młode bez widocznych wad na skórze, o proporcjonalnej urodzie twarzy i sylwetki. Tak zwane figury modelkowe z widocznymi kobiecymi kształtami (czyli nie mogą być przesadnie chude). I tyle. Wszystkie inne teksty są tak absurdalne jak mało co, a są wymyślane głównie w stosunku do znanych kobiet z jakiegoś powodu. Nic dziwnego że już praktycznie nadszedł koniec tak zwanych konkursów miss. Kiedyś cieszyły się dużą popularność, a obecnie prawie nie mają znaczenia i nic nie dają osobie co wygra. Dlaczego? Bo to samo i znacznie więcej masz w Internecie. Znajdziesz z takimi dziewczynami (i ładniejszymi) wszystko co chcesz, więc ekscytowanie się takimi konkursami nie ma żadnego sensu.