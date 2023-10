Meghan Markle będzie kandydować do amerykańskiego Senatu?! Od jakiegoś czasu zacieśnia swoje KONTAKTY POLITYCZNE

Meghan Markle regularnie angażuje się w sprawy społeczne. Wierzy również w to, że kobiety mogą zmienić świat, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że w zagranicznych mediach aż huczy od plotek o wejściu księżnej Sussex do polityki.

Według informatora "The Mail on Sunday" Meghan Markle już od dawna przejawiała swoje zainteresowanie polityką , a po tym, jak wraz z księciem Harrym osiedlili się w Kalifornii, 42-latka miała nawiązać kontakty w Partii Demokratycznej.

Meghan Markle kandydatką do Senatu USA?

Śmierć 90-letniej Dianne Feinstein sprawiła, że gubernator Kalifornii Gavin Newsom potrzebuje osoby, która zastąpi zmarłą senator przez kolejne 13 miesięcy, czyli aż do czasu następnych wyborów parlamentarnych , które odbędą się w listopadzie 2024 roku. Według doniesień zagranicznej prasy niewykluczone jest, że przez najbliższe 13 miesięcy senator stanu Kalifornia zostanie właśnie Meghan Markle.

Meghan to zdecydowanie nic pewnego, ale w obliczu szaleństwa, jakim jest obecnie amerykańska polityka, nie jest to niemożliwe. Zdarzały się już bardziej szalone rzeczy — powiedziało "Mail on Sunday" źródło bliskie gubernatorowi.