Meghan Markle i Harry nie rozstaną się nawet, gdyby chcieli? Ekspertka królewska komentuje

Książę Harry i Meghan Markle nie są raczej przez nikogo uznawani za wzór idealnej i zgodnej pary. Amerykance przypisuje się niekorzystne wpłynięcie na relacje męża z royalsami, co zaowocowało ich rzekomo wspólną decyzją o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej i przeprowadzką za ocean. Król Wielkiej Brytanii wielokrotnie wyciągał do syna rękę na zgodę, lecz ten nie podejmuje prób załagodzenia konfliktu, konsekwentnie odmawiając Karolowi spotkania .

Mimo wyraźnej niechęci do swojego ojca i starszego brata oraz deklarowanej radości z utraconej po ponad 30 latach konieczności dostosowywania się do zasad dworskiej etykiety, Harry'emu podobno tęskno za dawnym życiem i spotkaniami z przyjaciółmi. Książę Sussexu kompletnie nie może odnaleźć się w amerykańskiej rzeczywistości. Niepokrywające się cele partnerów i brak wspólnej wizji związku doprowadzają do ich licznych sprzeczek.