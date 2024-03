Meghan Markle i książę Harry "przyłapani" w restauracji. Miłość kwitnie? (ZDJĘCIA)

Książę Harry i Meghan Markle już kilka lat temu odsunęli się od brytyjskiej rodziny królewskiej, podejmując szokującą decyzję o przeprowadzce do Kalifornii. Mimo upływu czasu, Sussexów wciąż miesza się w niemal każdą aferę związaną z ich słynną familią. Ta najnowsza dotyczy głównie Kate Middleton i jej długiej, medialnej absencji. Przypomnijmy, że księżna trafiła na początku roku do szpitala w związku z planowaną operacją jamy brzusznej. Choć już w pierwszym oficjalnym komunikacie Pałacu podkreślono, że czas rekonwalescencji potrwa co najmniej kilka tygodni, internauci odchodzą od zmysłów, snując kolejne teorie spiskowe na temat "faktycznych powodów zniknięcia Kate".

Świat oszalał na punkcie zniknięcia Kate Middleton. Co na to książę Harry i Meghan Markle?

W obliczu niekończących się spekulacji o ukochanej księcia Williama, portal Page Six opublikował artykuł, w którym powołał się na "źródła Markle i księcia Harry'ego". Osoba z otoczenia Sussexów miała stwierdzić, że Meghan w życiu nie popełniłaby tak poważnego błędu co Kate, nawiązując do afery z przerobionym zdjęciem z okazji Dnia Matki. Informator wspomnianego portalu spekulował dalej, że Harry i jego ukochana zostaliby "unicestwieni", gdyby przyłapano ich na takim kłamstwie.

Uśmiechnięci Meghan Markle i książę Harry odwiedzili restaurację. Nowe zdjęcia pary

Na odpowiedź przedstawicieli Meghan i Harry'ego nie trzeba było długo czekać. Rzecznik Archewell Foundation ograniczył się do prostego stwierdzenia, że zaskakująca wypowiedź "nie pochodziła od nich", "z całym szacunkiem dla Page Six". Jeszcze zanim media rozdmuchały wspomnianą aferkę, niczego nieświadomi Sussexowie świętowali Dzień Kobiet. Markle wzięła udział w tematycznej konferencji SXSW, a następnie wybrała się do prowadzonej przez kobiety restauracji BBQ w Texasie. 42-latka miała na sobie jeansowy zestaw, składający się ze spodni oraz koszuli. Prostą stylizację dopełniła marynarka w kolorze ecru. Niespodziewanie do Meghan dołączył też Harry. Nieplanowana wizyta Brytyjczyka miała wyjątkowo zaskoczyć właścicielki knajpy.

Poniżej nowe zdjęcia Meghan i Harry'ego. Urocza z nich parka?

