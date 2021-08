Meghan Markle kończy 40 lat. Oto największe SKANDALE z udziałem żony Harry'ego (STARE ZDJĘCIA)

Eliza 35 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Pudel, czy ktokolwiek u was w tej pseudoredakcji ogladal kiedykolwiek serial "W garniturach"? Grala sceny seksu? Doslownie jedna goraca scene, gdzie sie calowali, a ona byla w staniku. Wszystko co skandalizujace w tej scenie pokazaliscie na zdjęciu. Poza tym, ze 2 razy lezeli sobie w lozku po przebudzeniu. Tyle. A jej postac byla super. Bardzo ambitna, z klasa, piekna. Taki wspolczesny ideal kobiety. Niestety watek musial sie zakonczyc, gdy wchodziła do rodziny krolewskiej, a bez niej i serialowego meza to juz nie byl ten sam serial. I akurat jej watek promowal dobre wzorce. Moze zapoznajcie sie z tematem zanim cos napiszecie.