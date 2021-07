Książę Harry z wydaniem książki CZEKA NA ŚMIERĆ królowej Elżbiety?! Za pogrążenie rodziny królewskiej zażądał 40 MILIONÓW DOLARÓW

Eee 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Takie dobre zycie mial, wszystko za niego I dla niego ludzie inni robili. Biegali kolo niego od malego, babcia Elka przymykala oko na jego wybryki a teraz I'm sie tak odwdziecza...Nikt chyba nie rozumie co ten Harry wyprawia I dlaczego tak naprawde. Czy tak bardzo go rodzina skywdzila, ze teraz wylewa na nich sama zlosc? Cokolwiek mu sie przydazylo, powinien juz odpusic. Zadaleko z tym wszystkim idzie juz, a powinien jesli ma chodz troche uczuc do babci to ze wzgledu na jej wiek odpusic. Jej tez musi byc chyba troche przykro...😕