Meghan Markle na STARYM ZDJĘCIU pozuje z gazetą z Kate Middleton NA OKŁADCE! "Prawda nareszcie wychodzi na jaw" (FOTO)

Jeżeli ktoś w 21 wieku mówi że nie wie kto to jest brytyjska rodzina królewska, kto do niej należy, co to za ludzie to oczywiste że kłamie. Windsorowie wpisują się we współczesną popkulturę i nawet w USA/Kanadzie jest o nich głośno. No i ten "romantyczny mit" o tym że Meghan przed randką z Harrym nie wiedziała kim on jest XD No błagam.... Nawet gdy mnie kumpelki próbują z kimś swatać to mniej więcej opisują mi danego gościa a ta bidulka nie wiedziała że spotka się z arystokratą.