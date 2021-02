Meghan Markle NIE POLECI z Harrym na urodziny Elżbiety II! "Nie chce opuszczać Archiego, a podróżowanie z dzieckiem byłoby trudne"

Odkąd Meghan Markle i książę Harry zdecydowali porzucić książęce obowiązki i przeprowadzić do ojczyzny aktorki, media regularnie rozpisują się na temat tego, jakie obecnie stosunki łączą rodziców Archiego z członkami brytyjskiej rodziny królewskiej.

Według tabloidów relacje Sussexów z królową Elżbietą i Cambridge'ami są napięte. Zarówno monarchini, jak i Kate i William mają ponoć do Harry'ego i Meghan żal o "ucieczkę" za ocean.

Choć między mieszkającą w wartej 55 milionów posiadłości w Montecito książęcą parą i resztą rodziny nie układa się najlepiej, Harry planuje ponoć odwiedzić bliskich. Syn księcia Karola zamierza udać się do ojczyzny z okazji urodzin babci. Mimo że Elżbieta II już w kwietniu skończy 95 lat, jej oficjalne urodziny, czyli parada Trooping the Colour, tradycyjnie odbędą się dwa miesiące później, w czerwcu. Królowa zaprosiła na to wydarzenie zarówno wnuka, jak i jego ukochaną z prawnukiem.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Markle nie zdecyduje się towarzyszyć mężowi w podróży do Wielkiej Brytanii. Jak stwierdził w rozmowie z magazynem OK! biograf Meghan, Omid Scobie, księżna pomimo zaproszenia od królowej prawdopodobnie zostanie wraz z Archiem w słonecznej Kalifornii.

Ani Meghan, ani Harry nie zostali zaszczepieni, więc ich plany podróżnicze wciąż są niepewne. Meghan nie chciałaby być z dala od Archiego, a podróżowanie z małym dzieckiem przy wszystkich ograniczeniach byłoby trudne - twierdzi Scobie.

Autor Finding Freedom zapewnia, że Amerykanka wybrałaby się do UK gdyby nie koronawirus.

Meghan nie zamierza lekceważyć rodziny. Gdyby nie covid, byłaby tam - twierdzi.

Nieuzasadniona nieobecność Meghan na urodzinach królowej byłaby "PR-ową katastrofą, która rzuciłaby się cieniem na obchodach" - ocenił zaś w rozmowie z MailOnline ekspert od rodziny królewskiej i autor biografii księcia Andrzeja, Nigel Cawthrone.

Jeśli Meghan nie uczestniczyłaby w nich bez powodu, to potraktowano by to jako lekceważenie rodziny męża, co odbiłoby się na relacjach Sussexów z rodziną królewską - stwierdził Cawthrone.

Według Scobiego słynąca z wręczania oryginalnych podarków Meghan z pewnością wyśle królowej kwiaty i wykonaną przy jej pomocy przez Archiego kartkę urodzinową. Najprawdopodobniej połączy się także z jubilatką online.

Archie uwielbia rozmawiać z bliskimi przez Zoom. Królowa mogła cieszyć się regularnymi rozmowami online z prawnukiem przez ostatnie miesiące pandemii.

Myślicie, że kwiaty, kartka i wideorozmowa zrekompensują monarchini nieobecność Meghan i Archiego?