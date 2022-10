Meghan Markle PO RAZ PIERWSZY mówi o pogrzebie Elżbiety II i przeżywaniu żałoby po jej śmierci: "Ostatni czas NIE BYŁ ŁATWY"

Dopiero co opublikowany wywiad Meghan Markle dla magazynu "Variety" czarno na białym pokazał, jak różni się postrzeganie postaci Meghan Markle w Stanach Zjednoczonych od tego, jak widzi ją publika na Starym Kontynencie. Autor tekstu Matt Donnelly pisze o księżnej Sussex jak o drugim wcieleniu Diany, posuwając się nawet do stwierdzenia, że "kocha ją cały świat". W komentarzach takiej narracji ochoczo przyklaskują Amerykanie, których nie razi najwyraźniej fakt, że nawet w odpowiedziach na pytania o pogrzeb królowej Elżbiety Meghan mówi niemal wyłącznie o sobie...

Spotkałam się z tak ogromną miłością i wsparciem. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna, że mogłam być tam obok mojego męża i wspierać go, szczególnie w tak trudnym czasie. To piękne, na jak wielu frontach jego babcia zostawiła po sobie niespotykane dziedzictwo. Z pewnością w kwestii przywództwa kobiet jest najjaśniejszym przykładem, jak to powinno wyglądać. Czuję wdzięczność za to, że mogłam spędzić z nią czas i ją poznać. Ostatni czas nie był łatwy, ale mój mąż, wieczny optymista, powiedział: "Teraz jest ze swoim mężem" - czytamy w Variety.