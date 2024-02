Meghan Markle PRZERYWA MILCZENIE po dramie z tytułami książęcymi!

Meghan Markle i książę Harry złamali umowę i korzystają z książęcych tytułów

Meghan Markle przerywa milczenie. Wymowna reakcja

Oto powody, dla których od 10 lat pracuję z Ryanem i utalentowanym zespołem Article: ich dbałość o szczegóły, kreatywność i troska, a także przemyślane podejście do designu, wykończenia, a także użytkownika. To nie tylko projektanci. To współpracownicy, którzy przekształcają twoje pomysły w wizualne tożsamości. To wyjątkowa firma. Poza tym są Kanadyjczykami, więc jestem ich fanką - rozpływa się na madebyarticle.com nad zespołem, z którym współpracowała zarówno przy Archewell, jak i The Tig - swoim blogu za czasów, gdy nawet nie śniła o ślubie z brytyjskim księciem.