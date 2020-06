Meghan Markle szczerze o swoich doświadczeniach z dyskryminacją rasową: "RASIZM DOTYKA MNIE OSOBIŚCIE"

Jestem Meghan Markle i jestem tutaj, ponieważ uważam, że to bardzo ważna kampania, której mogę być częścią. Dla mnie to naprawdę osobiste - zaczyna mama Archiego.

Opuszczenie LA było jak opuszczenie bańki, do której byłam przyzwyczajona. Byłam narażona na wszystko, oprócz zamkniętego umysłu. Myślę, że to dzięki podróżom otworzyłam oczy na wciąż istniejącą mentalność, której początki datowane są na czasy, kiedy mój dziadek przeniósł się z rodziną z Cleveland do Los Angeles. Jadąc przez cały kraj, musieli zatrzymywać się celem zdobywania jedzenia dla rodziny… Myślałam, że te dni to już przeszłość, a niestety wciąż nie mamy ich za sobą - ubolewa i podsumowuje: