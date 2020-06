TYLKO NA PUDELKU: Joanna Krupa OSTRO o protestach w Ameryce: "ROZWALAJĄ LUDZIOM BIZNESY. Biją się!"

To, co się stało George'owi Floydowi, to jest coś okropnego. Najgorsze jest to, że policjanci czują za dużą pewność siebie i za dużą moc. Mogą robić sobie, co chcą. Ewidentnie ten mężczyzna był rasistą. Nie zważał na to, że ludzie mówili, że chłopak nie może oddychać. A on się dusił się, sam mówił to policjantowi, który ignorował jego wołanie. Policjant powinien iść do więzienia, bo to jest morderstwo! Nie rozumiem również zachowania funkcjonariuszy, którzy stali obok i przyglądali się temu okrucieństwu. Jeśli nie wyciągnie się z tego konsekwencji i nie zostaną oni skazani, to policjanci będą robili sobie, co chcą. Tu nie chodzi o kolor skory, ale o to, że nie można tak traktować drugiego człowieka. Ten człowiek nie zrobił nic takiego, nie zasłużył na takie traktowanie oraz na to, by go zabić - stwierdza gwiazda.