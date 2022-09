Meghan Markle UPOKORZONA przez kobietę przed Zamkiem w Windsorze! Wszystko uchwyciły kamery (FOTO)

.... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja mam pytanie czy Królowa jest do chłodni wkladana? Czy tak caly czas leży na "wierzchu" bo caly czas czytam najpierw leżała w sali balowej teraz ja wiezli przez kilka godzin i ma byc w sali tronowej wystawiona trumna. Czyli co oni przez te 11 dni wgl jej nie beda wkladac do chłodni? Przecież ciało sie rozkłada i jest nieprzyjemny zapach . Serio mnie nurtuje to pytanie