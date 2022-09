Internauci biorą pod lupę zachowanie Meghan Markle przed Zamkiem w Windsorze: "Przykład klasy i godności" VS "Ta kobieta NIE MA WSTYDU"

Mimi 42 min. temu zgłoś do moderacji 314 18 Odpowiedz

Jak się pokazała to źle, jakby się nie pokazała to też by było źle. Nie zazdroszczę jej. Robi to bo wypada być z mężem w takiej chwili ale pewnie modli się, by jak najszybciej wrócić do domu. I wcale jej się nie dziwię.