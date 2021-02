Meghan Markle została UPOKORZONA przy rozmowach o Megxicie. Uznano, że jest... "zbędna"

Beja 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Każdy kto choć krztynę pojęcia o systemie UK wie że monarchia nie ma żadnego wpływu na decyzję ustawodawczą więc jej obecność tam co miałaby się ograniczać do kiwania głową na znak że przyjmuje do wiadomości ustalenia rządu??? Przecież zdanie królowej też nie jest brane pod uwagę ona jest informowana tylko o tym co się dzieje w państwie a nie ma na to żadnego wpływu, nawet nie może zabierać głosu w tej sprawie No chyba ze popijając herbatkę z Filipem przy sniadaniu