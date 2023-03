Meghan Trainor prezentuje ciążowy brzuszek na spacerze z mężem aktorem, synem i nianią (ZDJĘCIA)

Na dobre świat usłyszał o Meghan Trainor, gdy wydała debiutancki singiel "All About That Bass". Utwór błyskawicznie stał się hitem, docierając do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów magazynu "Billboard", na którym utrzymywał się przez 12 tygodni. Od tamtej pory artystka zdążyła wydać trzy albumy studyjne i doczekać się rzeszy fanów. Na samym Instagramie śledzi ją już prawie 17 (!) milionów osób.