Meghan Trainor URODZIŁA!

Meghan Trainor zasłynęła kilka lat temu w show biznesie dzięki hitowi All About That Bass, który podbił listy przebojów na całym świecie. Od tamtego czasu wydała kilka albumów i dalej pracowała na swoje nazwisko, jednak w pewnym momencie postanowiła nieco zwolnić i poświęcić więcej czasu rodzinie i mężowi Darylowi Sabarze, znanemu m.in. z filmu Mali Agenci.