Melania Trump konta Jill Biden. Która z nich bardziej nadaje się na pierwszą damę? (ZDJĘCIA)

Oooo 35 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

mis - co to za argument, że robią coś bez kamer? Właśnie chodzi o to, żeby robić pod okiem kamer. Od innych kobiet różni je to, że jako pierwsze damy są znane, więc powinny to wykorzystać. Ich nazwisko i twarz może przyciągnąć sponsorów, a jeśli będą o czymś mówić publicznie, to zwiększy się na ten temat świadomość społeczna - tak jak to robią royalsi. Tyle mogą zmienić. Tymczasem prywatne posadzenie drzewka jest śmieszne.