Melanie Griffith pochwaliła się OSOBLIWYM TATUAŻEM. Wcześniej to miejsce zarezerwowane było dla jej ukochanego... (ZDJĘCIA)

Każdy szanujący się tatuator powie Wam, że utrwalanie imienia swojej drugiej połówki na swoim ciele jest co najmniej nierozważne, szczególnie biorąc pod uwagę, jak nietrwałe w dzisiejszych czasach bywają relacje miłosne, wliczając w to małżeństwa. Niestety, wciąż nie brakuje śmiałków gotowych zdobyć się na ten ostateczny gest oddania. Dobre paręnaście lat temu do tego grona dołączyła także Melanie Griffith, absolutna ikona komedii romantycznych, która na dowód wielkiej miłości wydziarała sobie imię męża, Antonio Banderasa, na prawym ramieniu. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu, trzeba było więc chwycić za laser.