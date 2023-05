Niepokojące zdjęcia Melanie Griffith. Gwiazda opuściła SPA z sińcami i zranieniami twarzy (ZDJĘCIA)

Uroda Melanie Griffith od dawna już jest przedmiotem publicznej dyskusji. Artystka sama nie ukrywa, że swego czasu przedobrzyła z korzystaniem z medycyny estetycznej, przez co zmieniła się nie do poznania. Od roku 2018 Griffith walczyła również z nowotworem skóry. Parokrotnie widywano ją publicznie ze zranieniami twarzy po korzystaniu z leczniczych zabiegów, w tym z dermabrazji. Ostatni raz o problemach zdrowotnych artystki słyszeliśmy już jakiś czas temu, jednak wygląda na to, że nadal trudno rozstać jej się z naruszającą naskórek terapią.