Menadżer Smolastego, który miał zostać ZWOLNIONY, w końcu zabrał głos!

O tym, że niektórzy artyści lubią robić wokół siebie sporo szumu, raczej nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. Ostatnio udowodnił to m.in. Smolasty . O raperze było głośno za sprawą jego występu na Festiwalu Ognia i Wody w Nysie. Fani artysty, którzy postanowili kupić bilety na to wydarzenie, nie byli jednak zachwyceni. 28-latek dotarł na swój koncert z ponad 2-godzinnym opóźnieniem. Gdy już znalazł się na scenie, przerwał występ przez przemęczenie, któremu winny miał być jego menadżer.

Mój menadżer w***ł mnie w taką trasę koncertową, gdzie k***a mam dwa koncerty dziennie. Muszę jeździć po całej Polsce, ledwo żyję, [...] zwalniam go dzisiaj i po prostu nie dajcie się nikomu wykorzystywać, okej? [...] Ja jestem przemęczony totalnie i ledwo żyję, potrzebuję być podłączony do kroplówki, żeby zagrać koncert dla was tutaj. […] Nawciskał mi koncertów tyle, że ja nie mam swojego życia — mówił rozemocjonowany Smolasty ze sceny w Nysie.