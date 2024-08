Afera na koncercie Smolastego. WYBUCZANY raper nie był w stanie śpiewać. Fani wściekli: "Zwalił całą winę na managera"

Smolasty to bez wątpienia jeden z tych artystów, którzy nie odpuszczają, w pełni wykorzystując swoje pięć minut. 28-latek stale wypuszcza kolejne numery, bierze udział w telewizyjnych chałturach i nie boi się angażować w dochodowe reklamy popularnych marek. Nic dziwnego, że stać go na rozbijanie aut.

Smolasty wybuczany. Spóźnił się, a potem nie chciał zagrać koncertu

Internauci komentują nagranie z koncertu Smolastego

Ludzi nie interesuje, ile nabrał koncertów, to jego problem. Każdy koncert, ale to każdy ma być na 100 procent; Dobrze, że jest TikTok i takie informacje wychodzą na jaw, bo tak to by gwiazdeczka zaprzeczała; Jak się chce zarabiać po 200 tysięcy dziennie, to tak jest - piszą ci rozczarowani zachowaniem rapera.