Menedżer Barbary Kurdej-Szatan mówi o jej dalszej karierze. "BASI JEST PRZYKRO"

K.S. chyba nie wie o czy mówi jaka zawiść ludzka .Te wszystkie wypowiedzi zwykłych normalnych ludzi to jest zawiść? Według mnie to ludzie mają dosyć tego chamstwa,pogardy dla wszystkiego co polskie .Zły rząd ,źli policjanci,żołnierze.Cacy Peowcy z Tuskiem na czele .Sprzedawczyki judasze i donosiciele.Nastepna kasta która może więcej.Po milionowe dotacje to oni pierwsi łapy wyciągają wyłudzają VAT za ewenty ,imprezy których nie było i nigdy nie miały się odbyć .