Mężatka Justyna Gradek ma NOWEGO CHŁOPAKA! Modelka obściskuje się z rumuńskim milionerem Alexem Bodim (ZDJĘCIA)

Na szczęście zaradna łodzianka nie płakała długo po rozstaniu. Rumuńskie tabloidy huczą od plotek o romansie instamodelki z milionerem Alexem Bodim. Mężczyzna zabrał brunetkę do jednego z luksusowych klubów nad morzem. Para pozowała też razem do zdjęć, ale dziwnym trafem Justyna nie pochwaliła się nimi na Instagramie. Bodi był na szczęście nieco bardziej wylewny. Na jego InstaStories pojawiło się kilka filmików, na których widać jak czule obejmuje naszą krajankę w nocnym klubie. Wygląda na to, że to początek uczucia gorącego niczym Bukareszt latem...