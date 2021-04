Tak KIEDYŚ wyglądała Justyna Gradek! (FOTO)

Między paniami szybko rozpętała się prawdziwa internetowa wojna. Szczepańska nie tylko stanowczo zaprzeczała relacji z mężem Justyny Gradek, lecz sama zarzuciła jej rozbicie poprzedniego związku Karola Miśkiewicza. W odpowiedzi celebrytka zagroziła, że "zniszczy" domniemaną kochankę męża, publikując w sieci nagranie, na którym ta uprawia seks z tajemniczym Michałem. W końcu po kilku dniach skakania sobie do gardeł Gradek i Szczepańska niespodziewanie postanowiły się pogodzić...

Po zakopaniu toporu wojennego Justyna Gradek mogła więc w spokoju powrócić do codziennych zajęć - w tym regularnego publikowania instagramowych postów. Nie jest tajemnicą, że celebrytka chętnie wykorzystuje platformę do chwalenia się efektami kolejnych sesji zdjęciowych, na których to ochoczo eksponuje swoje wdzięki. Jej poczynania w sieci śledzi natomiast aż ponad milion (!) użytkowników.