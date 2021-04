Justyna Gradek i Sylwia Szczepańska godzą się na Instagramie. "TO BYŁA INTRYGA OSÓB TRZECICH"

Wiki 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Z jednej strony próbuję zrozumieć Justynę Ale z drugiej strony kompletnie nie wiem o co tutaj we wszystkim chodzi jeżeli mężczyzna ci zdradził to możesz mieć jedynie pretensje do niego tak ona mówi że to była intryga osób trzecich więc tak naprawdę jej nie zdradził a ona ciągle mówi że ją zdradził i że złożyła papiery rozwodowe. Po prostu to co mówi nie trzyma się kupy i myślę że dlatego ludzie ją hejtują już abstrahując od ich wyglądu i od tego że po prostu wyglądają tak samo... Ale to co ona mówi to się kompletnie nie trzyma kupy.. poza tym jeżeli faktycznie kobieta jest zdradzona to raczej nie pokazuje światło kolejnych bukietów kwiatów raczej boli się trochę wyciszyć niż epatować na Instagramie seksem i tak dalej więc kompletnie nie trzyma mi się to wszystko kupy.