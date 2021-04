Michael Douglas żegna 102-LETNIĄ Anne Douglas: "Była dla mnie kimś więcej niż tylko macochą"

racjonalizm 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

bajki o jedzeniu dzieci doprowadziły do największej zbrodni Europy jaką był holokaust, tak właśnie zaczęto akcję propagandy przeciwko Żydom, preparując fałszywe fakty o tym, że jedzą dzieci, jest na to wiele historycznych dowodów, miejcie więc świadomość co robicie wypisując i wierząc w te bzdury