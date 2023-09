Michał Adamczyk "złożył wniosek o urlop i oddał się do dyspozycji zarządu TVP". Tyle miał zarabiać w "Wiadomościach"

Luba 21 min. temu zgłoś do moderacji 16 27 Odpowiedz

Kochanka go wcześniej sprała w restauracji to oddał w hotelu. Tak twierdzi i tezyma obdukcję z pogryzień i podrapań. A tak na serio. W końcu był wtedy pracownikiem TVN potem TVP za Durczoka i PO. I co nikt z dziennikarzy tego nie wyciągał? Wtedy był nasz Michał Adamczyk to siedziało się cicho, kolega z kochanką na boku, komu przeszkadza. Norma. Po co ruszać. Teraz, po 20 latach ale przed wyborami nagle zglosila sie pani dawna kochanka z historią i koleżanką. A dlaczego nie zrobila tego 10-12 lat temu? Sprawa została zamknięta. Wyrok zapadł.