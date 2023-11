Michał Kamiński zasuwa po Sopocie na elektrycznej hulajnodze. Najmodniejszy polski senator? (ZDJĘCIA)

Michał Kamiński ma nie lada powody do radości. Wicemarszałek Senatu mijającej kadencji został po raz kolejny wybrany do wyższej izby parlamentu, dominując w okręgu nr 41. Przez lata publicznej działalności polityk dał się nam poznać jako postać niesłychanie sprawnie adaptująca się do zaistniałych okoliczności. Był już w PiS, był w PO, teraz Trzecia Droga, a i o jego fizycznej metamorfozie nie sposób tu nie wspomnieć. Obecnie wygląda na to, że na czas nadchodzącej kadencji Kamiński przybierze postać prawdziwego trendsettera.