Michał Malinowski z "Na Wspólnej" samotnie opływa świat. Ostatnio PORAZIŁ GO PIORUN. "Nie ma wolności bez RYZYKA"

Jestem rok młodsza od tego pana i też wybrałam wolność. Moje życie to od kilku lat nieustanne podróże. Ledwo wrócę z jednej już planuje następną. Kiedyś miałam problem z przejazdem i 'złapałam na stopa' tira. Jego kierowca jest dziś moim narzeczonym. Moja rodzina chciała, żebym pracowała w jakimś urzędzie, miała już rodzinę. Ja założyłam swoją działalność, żyje na wynajmie,męża i dzieci brak. Mam nadzieję, że przeczyta to choć jedna osoba, która żyje dla czyichś oczekiwań. NIE WARTO. Życie to przygoda.