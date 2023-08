Michał Piróg o nieustających podróżach Kingi Rusin: "Oddaj mi moje życie, ZOŁZO" (WIDEO)

Michał Piróg już od dłuższego czasu związany jest ze światem polskiej telewizji. Obecnie tancerz i choreograf kojarzony jest głównie z programem "Top Model", który jesienią doczeka się 12. sezonu. We wtorek w Warszawie odbyła się konferencja prasowa show i nie zabrakło na niej rzecz jasna gwiazd programu. Oprócz Joanny Krupy do zdjęć na ściance ochoczo pozował także choreograf, który na tę okazję wybrał garnitur w kratę i buty na obcasie.

Michał Piróg o "You Can Dance". Tęskni za Kingą Rusin i Agustinem Egurrolą?

Podczas wtorkowej konferencji prasowej "Top Model" Michał Piróg udzielił wywiadu reporterowi Pudelka. Nasz wysłannik w rozmowie wspomniał o innym popularnym programie TVu, z którym choreograf związany był przed laty - "You Can Dance". Nie jest tajemnicą, że Pirógowi w przeszłości zdarzało się publicznie krytykować kolegę z jury Agustina Egurrolę. Nasz reporter postanowił więc zapytać Piróga, czy tęskni za Kingą Rusin i jej obecnością w polskiej telewizji. Mężczyzna zapewnił, że on i celebrytka są w stałym kontakcie.

Ja bardzo tęsknie i za Agustinem, bo to był wspaniały czas, i za Kingą. Z Kingą jesteśmy cały czas w kontakcie. Czy mi brakuje jej w telewizji? Nie, bo ja nie mam telewizji - powiedział Pudelkowi.

Michał Piróg o podróżach Kingi Rusin. "Ona żyje moim życiem!"

Reporter Pudelka w rozmowie wspomniał również o obecnym stylu życia Kingi Rusin. Jak dobrze wiemy, dziennikarka od kilku lat przebywa w nieustającej podróży, co rusz odwiedzając kolejne zakątki świata - aktualnie podziwia na przykład dziką przyrodą na Alasce. Michał Piróg przypomniał, że lata temu jego życie przypominało aktualną codzienność Rusin. Co ciekawe, gdy on sam ciągle podróżował, koleżanka z "YCD" radziła mu się ustatkować.

Ona żyje moim życiem! Jak myśmy zaczynali, to ja cały czas byłem w podróży. Ona mówiła: Piróg, weź się ustatkuj. (...) Teraz, jak byłem w Etiopii, to próbowaliśmy jakoś złożyć kalendarze, żebyśmy się gdzieś spotkali. Ja mówię: "Stara, po pierwsze, ukradłaś mi moje życie, oddaj mi moje życie! Przecież ty nim gardziłaś jeszcze 20 lat temu!". Mówiłaś mi: "Dorośnij, życie nie polega na wiecznej podróży". I co teraz robi? No właśnie - mówił ze śmiechem reporterowi Pudelka.

Piróg w rozmowie z reporterem Pudelka zaznaczył jednak, że wbrew pozorom, Rusin nie przebywa na niekończących się wakacjach. Jak wyjaśnił, kolejne podróże celebrytki są silnie związane z prowadzeniem przez nią biznesu kosmetycznego i pozwalają jej pozyskiwać coraz to lepsze składniki do swoich produktów.

Ona tam wykonuje swoją bardzo ciężką pracę, bo te wszystkie podróże są bardzo mocno związane z biznesem, który jest jej głównym zajęciem. (...) Jak ktoś sobie umie ułożyć tę pracę tak fajnie, że jest tam tak ładnie, zmiennie i kolorowo, no to tylko pogratulować - dodał.

Wątek kolejnych podróży koleżanki z "YCD" Piróg zakończył żartobliwą puentą:

Rusin ukradła mi życie. Oddaj mi moje życie, zołzo! - żartował.

