Jurorzy i uczestnicy "Top Model" pozują na konferencji programu: Joanna Krupa w różu, opalony Woliński, elegancka Sokołowska (ZDJĘCIA)

Dziwię się. U tych osób marzenia się spełniają a ja jak tylko o czymś pomyślę, to otrzymuję odwrotność tego o czym marzę. W 90% tak u mnie jest. Dążę do czegoś a to się oddala. Gdy mi zależy, to świat rzuca mi przysłowiowe kłody pod nogi abym się załamał. Ludzie mówią "Nie poddawaj się. W życiu nie wolno się poddawać". Sorry. Lada moment będę mieć 41 lat. Oznajmiam na swoim przykładzie, że marzenia są dla głupich oraz dla marzycieli. Albo coś się od życia otrzyma albo zostaje zawieszenie w próżni aż do starości a na koniec jest wyautowanie ze świata żywych. Siły nie mam, marzyć nie chcę, ambicje zerowe bo oparte na doświadczeniu, że nic z tego nie będzie. Światem rządzi przeznaczenie. Już nie mam wątpliwości. Wpływ na własny los to ułuda / złudzenie. Zawsze ktoś obcy okrada z marzeń. Zawsze ktoś jest osobą szybszą już na start. Zawsze na końcu lub gdzieś po środku w kolejce. To jest coś strasznego.