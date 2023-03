Michał Piróg w wymownych słowach podsumował Kubę Wojewódzkiego. Wspomniał o LOJALNOŚCI. Ostro?

Ewa 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Odnośnie inflacji w Europie to Polska wygląda naprawdę blado. Porównując ceny np warzyw w Niemczech np pomidory 8-9 EUR/kg przy średniej krajowej 3000 EUR. W Polsce te same pomidory 28zl/kg przy średniej krajowej 4000PLN itd z pozostałymi warzywami. Jeszcze trochę i nie będzie nas stać na nic. A strać teraz pracę to oszczędności stopnieją w mgnieniu oka. Najgorzej mają osoby co spłacają kredyty w obecnej sytuacji albo schorowani emeryci z emeryturą 1200 zł.