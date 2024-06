Michał Probierz miał wyglądać INACZEJ na meczu z Francją. Stylizacja zmieniła się w ostatniej chwili. Zdradzono powód (FOTO)

Tegoroczne Mistrzostwa Europy dla Biało-Czerwonych dobiegły końca. Niestety, nie należały do udanych. Mimo długich przygotowań nie udało im się wyjść z grupy i jako pierwsza drużyna, wrócą do kraju .

Co prawda nie udało nam się zatriumfować umiejętnościami na boisku, ale do listy sukcesów Polaków na Euro 2024 śmiało możemy dopisać stylówki Michała Probierza . Nasz selekcjoner został okrzyknięty przez zagraniczne media najlepiej ubranym trenerem . Okazuje się, że podczas ostatniego meczu miał wyglądać nieco inaczej.

Zobacz także: "Prosto z Euro". Do pewnego momentu Michał Probierz był największym zwycięzcą tego Euro

Tak miała wyglądać ostatnia stylizacja Michała Probierza na Euro 2024

Nad stylizacjami na czas tegorocznych Mistrzostw Europy czuwał Michał Kędzior . Na chwilę po zakończeniu meczu, opublikował na Facebooku zdjęcia ze starej sesji zdjęciowej i wyznał, że kilka godzin temu koncepcja na look musiała ulec zmianę. Przez wysokie temperatury zrezygnowali z kamizelki.

Taki zestaw był dzisiaj zaplanowany dla selekcjonera, ale pogoda w Dortmundzie zmodyfikowała nieco te plany (było bez kamizelki, a później w samej koszuli). Kończymy EURO 2024 w niezłym stylu na boisku, a poza boiskiem... No cóż, chyba już nikt nam nie odbierze tytułu najlepiej ubranego trenera, choć chciałoby się to zamienić na co najmniej 1/8 finału dla drużyny - czytamy na Facebooku Michała Kędziory.