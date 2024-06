Michał Probierz nie zawiódł. Na meczu Polska-Francja zaprezentował się w perfekcyjnie skrojonym garniturze. Klasa? (ZDJĘCIA)

Choć Euro 2024 trwa w najlepsze, dla Polski to już koniec przygody. Decydujące starcie z Austrią mimo strzelonego przez Krzysztofa Piątka gola, zakończyło się dla nas porażką.

Biało-Czerwoni co prawda nie wyszli z grupy, mają jednak jeszcze jedną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności. We wtorek spotkali się bowiem na murawie z drużyną Francji i zagrali tzw. "mecz o honor".